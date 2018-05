Dark Souls Remastered Network Test: due immagini mostrano la versione Xbox One X

In attesa che il gioco arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 25 maggio (ed in seguito anche su Nintendo Switch), il network test di Dark Souls Remastered ha permesso a tanti giocatori di tornare nell'oscura e pericolosa Lordran.

Come segnalato su vari forum in rete, l'area messa a disposizione dagli sviluppatori è ovviamente limitata, trattandosi di una versione di prova del gioco che serve sostanzialmente a mettere sotto stress i server di gioco (che ricordiamo essere dedicati in questa rivisitazione del titolo di From Software).

In aggiunta, l'utente Greebman ha postato su ResetEra due screenshot tratti dalla versione Xbox One X del gioco, grazie alle quali possiamo dunque dare uno sguardo alle migliorie grafiche qui risaltate in modo particolare dalla risoluzione 4K supportata dalla console mid-gen di Microsoft. Trovate le immagini in calce alla notizia.

Dark Souls Remastered uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 maggio, mentre farà il suo debutto su Nintendo Switch durante la stagione estiva (sull'ibrida di Nintendo, il gioco girerà in 1080p a 30fps). Seguendo questo collegamento, potete dare uno sguardo ad una comparativa tra la remastered e la versione PC moddata della Prepare to Die Edition (ricordiamo che i possessori del gioco su PC hanno diritto ad uno sconto del 50% sul prezzo di listino sulla remastered). Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di consultare la nostra anteprima.