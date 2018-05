Dark Souls Remastered: Network Test giocabile dalle 18:00 su PS4 e Xbox One

Se avete scaricato il Network Test di Dark Souls Remastered su PlayStation 4 o Xbox One (c'era tempo fino all'8 maggio), a partire dalle 18:00 di oggi e fino alle 23:59 potrete giocare con la versione di prova del titolo.

Come confermato da Bandai Namco Entertainment, durante il Network Test di Dark Souls Remastered si potranno percorrere le lande di Lordran, incontrare gli abitanti e combattere contro i temibili nemici disseminati nei dintorni, così da provare con mano le migliorie tecniche introdotte nel remaster. Grazie al test, naturalmente, gli sviluppatori potranno monitorare l'efficienza dei server, permettendo di perfezionare gli ultimi aspetti tecnici della produzione prima del lancio definitivo.

Ricordiamo che questa riedizione propone un decisivo incremento della risoluzione, permettendo di giocare 60fps (e anche a 4K su PS4 Pro e Xbox One X). Rispetto alla controparte originale uscita su PS3 e Xbox 360, inoltre, verranno introdotti i server dedicati e verrà aumentato da 4 a 6 il numero massimo di giocatori ospitabili nelle sessioni online.

Segnaliamo che il Network Test sarà disponibile anche su Nintendo Switch in un secondo momento, e che Dark Souls Remastered uscirà il 24 maggio su PlayStation 4 e Xbox One, per poi arrivare il 25 maggio su Steam (per la versione Switch, invece, bisognerà attendere l'estate).