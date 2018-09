Dark Souls Remastered: il Network Test si terrà su Nintendo Switch questo weekend

Bandai Namco Gamesha annunciato ufficialmente il Network Test di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch. La prova si terrà dal 21 al 23 settembre, il client può essere scaricato ora dall'eShop.

Questi gli orari del Network Test per quanto riguarda l'Europa:

21 settembre dalle 19:00 alle 23:00 CEST

22 settembre dalle 19:00 alle 23:00 CEST

23 settembre dalle 19:00 alle 23:00 CEST

Per quanto riguarda i contenuti, Bandai Namco si è limitata a dichiarare che "il Network Test permetterà di esolorare la zona Undead Parish e offrirà contenuti single e multiplayer", con ogni probabilità i contenuti saranno gli stessi già visti sulle altre piattaforme durante i test primaverili.

Dark Souls Remastered è disponibile dal 26 maggio scorso su PlayStation 4, Xbox One e PC, la versione Switch uscirà invece il 19 ottobre in formato retail e digitale, insieme all'Amiibo di Solaire.