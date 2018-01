Dark Souls Remastered non include asset dell'engine di Dark Souls 3; niente HDR su PS4 Pro

Appena dopo il reveal ufficiale del gioco, nella giornata di ieri è comparso sul PlayStation Blog un articolo pubblicato dain cui si specificavano le caratteristiche tecniche di

A quanto pare, però, sono stati commessi alcuni errori che hanno in un primo momento rivelato informazioni inesatte, come è stato annotato nello stesso articolo. Apprendiamo dunque che Dark Souls Remastered non presenterà l'illuminazione HDR dinamica su PlayStation 4 Pro.

Un'altra notizia che potrebbe rendere scontenta una parte dei giocatori è che il titolo non includerà al suo interno asset inediti provenienti dal motore grafico di Dark Souls 3, né presenterà alcun cambiamento a livello di combat system.

Dark Souls Remastered uscirà il 25 maggio 2018 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.