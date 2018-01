Dark Souls Remastered non supporterà il Cross-Play

ha confermato chenon supporterà il Cross-Play, questo vuol dire che il multiplayer online sarà possibile solamente su piattaforme dello stesso tipo.

La conferma arriva dalle pagine di IGN USA, Bandai Namco non ha diffuso altri dettagli in merito, limitandosi a ribadire l'assenza del supporto Cross-Play per la riedizione di Dark Souls.

Dark Souls Remastered arriverà in Europa il 24 maggio in formato fisico su PlayStation 4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One, Switch e PC, dal 25 maggio in formato digitale su tutte le piattaforme citate e su PC. Secondo alcune indiscrezioni, il gioco sarebbe in fase di sviluppo negli studi della software house polacca QLOC, team responsabile di remastered e porting come Dragon's Dogma Dark Arisen, God Eater Resurrection e Resident Evil 6.