Dark Souls Remastered: il nuovo gameplay mostra un frame-rate stabile a Blighttown

A pochi giorni dal lancio su PC, PS4 e Xbox One, Dark Souls Remastered torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay. Questa volta, abbiamo finalmente l'opportunità di osservare il gioco in azione a Blighttown, location divenuta negativamente celebre per i clamorosi cali di frame-rate che qui avvenivano nell'edizione originale del titolo.

Il filmato, pubblicato dalla testata di Game Informer.com, mette quindi in mostra il gioco in azione nella sua versione Remastered: grazie al lavoro svolto dagli sviluppatori di Virtuous, il frame-rate risulta stabile anche nella Città Infame. Oltre che per i suoi problemi tecnici, l'ambientazione è fra le più temute dai giocatori di Dark Souls, a causa della presenza di sentieri labirintici, di nemici particolarmente ostici, e per una gigantesca pozza velenosa alla base del livello.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo che Dark Souls Remastered sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 25 maggio, mentre arriverà nel corso dell'estate su Nintendo Switch. Se interessati all'acquisto, vi segnaliamo che il gioco si trova attualmente in sconto su Amazon.it. Ricordiamo che i possessori della Prepare to Die su PC hanno diritto ad uno sconto del 50% sull'acquisto della remastered. Per un approfondimento sulla rimasterizzazione del titolo di From Software, vi rimandiamo alla nostra anteprima.