Dark Souls Remastered: nuovo gameplay e video confronto tra le versioni PS4 Pro e PS3

Tanti sono i giocatori che hanno atteso con pazienza di osservare quali sono i miglioramenti apportati all'edizione rimasterizzata di, annunciata durante il mini-Direct tenuto da Nintendo a gennaio.

Oggi, finalmente, Bandai Namco Entertainment ha mostrato per la prima volta il gioco in azione, permettendoci così di dare un primo sguardo al titolo. Grazie ai video che vi abbiamo riportato in cima e in calce alla notizia, è possibile osservare in particolare l'edizione per PlayStation 4 Pro, messa anche a confronto con l'originale versione pubblicata per PlayStation 3 nel 2011. I filmati sono ambientati entrambi durante il dungeon che funge da prologo del gioco, all'interno del quale dovremo sconfiggere il Demone del Rifugio per poter raggiungere Lordran e proseguire nel viaggio.

Dark Souls Remastered supporterà la risoluzione nativa in 4K su PC e upscalata su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Su PS4 e Xbox One, invece, il titolo girerà a 1080p e 60fps, mentre su Nintendo Switch a 1080p e 30fps in modalità TV, e a 30fps in modalità portatile.

Di seguito, vi elenchiamo altre feature e aggiunte introdotte nell'edizione rimasterizzata di Dark Souls:

Il numero limite di giocatori online è stato aumentato da 4 a 6;

L'oggetto "Dita Avvizzite" sarà necessario per poter giocare a 6 utenti;

Le Dita Avvizzite sono state spostate dal Mondo Dipinto di Ariamis al Borgo dei Non Morti per risultare fruibili sin da subito. L'item sarà acquistabile presso il mercante dell'area.

Il Matchmaking tramite password sarà speculare a quello presente in Dark Souls 3, con il livello del giocatore evocato e della sua arma che saranno adeguati a quelli dell'utente richiamante;

In PvP non si potrà fare utilizzo di oggetti curativi, eccezion fatta per la Fiaschetta Estus. Per evitare scontri logoranti, le Estus degli invasori saranno dimezzate;

Quando un giocatore sconfigge un invasore vedrà ripristinate le proprie Estus;

Il giocatore non potrà richiamare consecutivamente più spettri alleati quando sarà impegnato a respingere un invasore;

Il matchmaking eviterà di accoppiare due giocatori dai livelli particolarmente distanti (tramite le password saranno comunque in grado di incontrarsi, pur dovendo sottostare alle regole di cui sopra);

Sarà possibile assegnare l'azione del salto al tasto L3;

Un falò è stato aggiunto nei pressi della bottega del fabbro Vamos;

La remastered è curata da Virtuous, con la supervisione di From Software.

Il gioco, inoltre, includerà un'arena per incontri 3v3, con la possibilità di applicare anche qui il sistema delle password. Infine, una piccola modifica che farà felici molti giocatori: gli oggetti non saranno più utilizzabili necessariamente uno alla volta.

Dark Souls Remastered uscirà su PC, PS4, Xbox One e Switch il 24 maggio.