Dark Souls Remastered: il nuovo trailer mette in evidenza i miglioramenti grafici

Dark Souls Remastered è finalmente disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One: il primo episodio dell'acclamata trilogia di From Software è tornato in una veste rivisitata che porta in dote miglioramenti grafici e frame-rate superiore rispetto all'originale titolo pubblicato su old gen.

Il nuovo trailer pubblicato oggi da Bandai Namco Entertainment si concentra proprio sulle migliorie apportate dagli sviluppatori di Virtuos sotto la supervisione di From Software. Possiamo quindi ammirare il rinnovato sistema di illuminazione, i nuovi shader resi più realistici, gli effetti sonori rimaneggiati e gli effetti particellari molto più elaborati rispetto al passato. Il gioco raggiunge la risoluzione 4K su PC, PlayStation 4 Pro e Xbox One X, mentre il frame-rate si attesa sui 60fps fissi (anche a Blighttown) in tutte le sue edizioni. Le uniche differenze in tal senso ci saranno con la versione Nintendo Switch, ancorata ai 1080p e ai 30fps.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Dark Souls Remastered è ora disponibile per PC, PS4 e Xbox One, mentre giungerà su Nintendo Switch nel corso dell'estate. Per tutte le informazioni sulla rivisitazione del celebre action-RPG vi invitiamo a consultare la nostra recensione. Potete anche dare uno sguardo ad oltre un'ora di gameplay tratto dalle fasi iniziali dell'avventura.