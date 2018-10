Dark Souls Remastered: un nuovo trailer mostra meccaniche di gioco, armi e ambientazioni

Quest'oggi, la divisione giapponese di Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Dark Souls Remastered per Nintendo Switch.

Il nuovo filmato, lungo oltre 5 minuti, offre una panoramica approfondita delle meccaniche di gioco, delle armi, dei combattimenti e delle ambientazioni. È il lingua giapponese - purtroppo le divisioni occidentali della compagnia non lo hanno ancora pubblicato - ma è ugualmente molto interessante, in particolar modo perché permette di vedere come se la cava la versione per Nintendo Switch in numerose location differenti. Lo trovate in cima alla notizia, buona visione.

Se non ne avete ancora abbastanza, tra le nostre pagine trovate anche un video gameplay della Città Infame (Blighttown), catturato sia in modalità casalinga che in portatile. Si tratta, probabilmente, di una delle mete più celebri dell'intera saga, famosa per la sua difficoltà e per i problemi tecnici che funestavano le altre versioni del gioco di FromSoftware.

Ricordiamo che Dark Souls Remastered, già disponibile dallo scorso mese di maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, sarà acquistabile su Nintendo Switch dal prossimo 19 ottobre sia in formato retail che digitale sul Nintendo e-Shop al prezzo di 39,99 euro. Assieme al gioco, verrà venduto anche l'amiibo di Solaire nell'iconica posa "Praise the Sun".