Dark Souls Remastered: il nuovo trailer per Nintendo Switch ci invita a mantenere la calma

Quando manca ancora un mese al lancio del gioco, Bandai Namco EntertainmentDark Souls Remastered per Nintendo Switch.

Il filmato, intitolato "Mantieni la calma", si concentra quasi esclusivamente su una delle caratteristiche distintive della produzione, ovvero la possibilità di giocare in mobilità. È la prima volta, infatti, che un titolo della serie Dark Souls può essere giocato su una console portatile. Solo negli ultimi secondi di video vengono mostrati alcuni spezzoni di gameplay catturati in direct-feed. Potete vedere il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Ricordiamo che Dark Souls Remastered, già disponibile dallo scorso mese di maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, approderà su Nintendo Switch il prossimo 19 ottobre sia in formato retail che digitale. Sul Nintendo e-Shop può essere preordinato al prezzo di 39,99 euro. Assieme al gioco, verrà messo in commercio anche l'amiibo di Solaire, riprodotto nell'ormai iconica posa "Praise the Sun". Qualcuno tra voi ha avuto modo di provarlo lo scorso weekend durante il Network Test organizzato da Bandai Namco? Che impressione vi siete fatti di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch?