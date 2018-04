Dark Souls Remastered: nuovo trailer per la versione PlayStation 4

Nella giornata di oggi, è emerso in rete un nuovo trailer per la versione PlayStation 4 di Dark Souls Remastered, la riedizione del celebre RPG di From Software originariamente pubblicato su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2011.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci permette di dare uno sguardo al rinnovato look di Dark Souls, e di ammirare alcuni dei boss (tra cui i Gargoyle e il Drago Famelico) che i giocatori dovranno nuovamente affrontare per proseguire il proprio viaggio a Lordran.

Dark Souls Remastered supporterà la risoluzione nativa in 4K su PC e upscalata su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Su PS4 e Xbox One, invece, il titolo girerà a 1080p e 60fps, mentre su Nintendo Switch a 1080p e 30fps in modalità TV, e a 30fps in modalità portatile.

Recentemente, Digital Foundry ha pubblicato la sua video analisi nei confronti della remastered curata da Virtuous e supervisionata da From Software: il lavoro svolto fin qui sembrerebbe essere di buona fattura, considerando alcune aggiunte grafiche e, soprattutto, il miglioramento della stabiità del frame-rate.



Dark Souls Remastered uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 24 maggio. A questo indirizzo, trovate 5 minuti di gameplay off-screen su Nintendo Switch.