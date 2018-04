Dark Souls Remastered è ora disponibile al preordine su PS4 e Xbox One, nuovo trailer

Dark Souls: Remastered è ora disponibile per la prenotazione digitale. I giocatori che effettueranno il pre-order del gioco per PlayStation 4 saranno ricompensati con un tema esclusivo, chi lo effettuerà per Xbox One potrà scaricare il gioco in anticipo.

I giocatori su Steam avranno accesso a uno sconto fedeltà del 50% se posseggono una copia di Dark Souls: Prepare to Die Edition. La versione Steam di Dark Souls: Prepare to Die Edition non sarà più acquistabile dal 9 maggio 2018. Il gioco sarà comunque giocabile per chi lo ha comprato in precedenza.

Dark Souls: Remastered sarà disponibile in Italia dal 24 maggio 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC via Steam e le versioni digitali per PlayStation 4 e Xbox One dal 25 maggio. La versione per Nintendo Switch arriverà nel corso dell’estate.