Dark Souls Remastered: su PC è un grande passo in avanti rispetto alla Prepare to Die Ed.

La Dark Souls: Prepare to Die Edition, lanciata su PC nel 2012, non viene ricordata con particolare affetto dai giocatori. La qualità del gioco in sé è sempre stata fuori discussione, ma il porting si rivelò di pessima caratura a causa di problemi come la tastiera mal supportata, il framerate bloccato e la risoluzione non personalizzabile.

Le problematiche sopramenzionate, fortunatamente, vennero il larga parte risolte grazie al contributo della comunità dei modder. Ora, a distanza di 6 anni, Bandai Namco ha l'opportunità di redimersi grazie alla pubblicazione di Dark Solus Remastered. Come si comporta questa nuova edizione? Secondo Digital Foundry, incredibilmente meglio.

Il team QLOC ha svolto un lavoro eccellente e il pessimo porting del 2012 è oramai un lontanissimo ricordo. Questa nuova edizione del gioco supporta a dovere tutte le risoluzioni, anche in downsampling (VSR o DSR). L'interfaccia utente e gli elementi a schermo scalano correttamente e vengono sempre visualizzati alla risoluzione nativa scelta. Il menu delle impostazioni permette di intervenire a piacimento su differenti parametri, come sincronizzazione verticale, anti-aliasing (FXAA o Temporal), motion blur (che rappresenta un bel problema su console), profondità di campo e occlusione ambientale (SSAO).

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a guardare l'approfondita video analisi che trovate in apertura di notizia. Vengono anche analizzate le prestazioni del gioco su differenti configurazioni, eccellenti anche su GPU di fascia media. Chiudiamo ricordandovi che Dark Souls Remastered è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. In estate arriverà anche su Nintendo Switch.