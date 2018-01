Dark Souls Remastered PC scontato del 50% per i possessori della Prepare To Die Edition

Secondo quanto riportato da DSOGaming,per PC sarà acquistabile con ilda coloro che possiedono Dark Souls Prepare To Die Edition

La promozione permette di acquistare il gioco al prezzo di 19.99 dollari anzichè 39.99 dollari, offerta valida solmente per chi già possiede la versione PC del titolo originale. Non è chiaro al momento se l'iniziativa sia valida solo negli Stati Uniti o anche in Europa e se coinvolga solamente Steam, lo store di Bandai Namco o (anche) altri rivenditori digitali.

Dark Souls Remastered sarà disponibile in Italia dal 24 maggio in formato retail su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, l'edizione PC uscirà invece il 25 maggio su Steam insieme alle versioni digitali per console.