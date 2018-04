Dark Souls Remastered per Nintendo Switch: 5 minuti di gameplay off-screen dal PAX East

L'edizione Nintendo Switch di Dark Souls Remastered è presente in forma giocabile al PAX East, fiera videoludica che si terrà in quel di Boston da oggi all'8 aprile, osserviamolo all'opera nel filmato off-screen che trovate in apertura.

Il video, della durata di circa 5 minuti, ci mostra uno spezzone di gameplay tratto dalle prime fasi del gioco, in cui possiamo vedere un giocatore alle prese con le insidie del Borgo dei Non-Morti. Il filmato, pur se off-screen, ci offre la possibilità di osservare in anteprima la resa visiva sulla console ibrida della Grande N, cosa ne pensate del lavoro svolto da Virtuos? La software house è già conosciuta per l'ottimo lavoro svolto nello sviluppo di diversi porting, come LA Noire, Injustoce God Among Us, Batman Return to Arkham, Heavy Rain PS4 e Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Assassin's Creed: The Ezio Collection, Final Fantasy XII: The Zodiac Age e XCOM: Enemy Unknown.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Dark Souls Remastered sarà disponibile a partire dal 24 maggio 2018 su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sulle nostre pagine trovare una recente anteprima della versione Playstation 4 Pro, la prima immagine della confezione dell'amiibo di Solaire e un video confronto fra le versioni PS3 e PS4 Pro.