Dark Souls Remastered per Nintendo Switch è stato rimandato

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che l’uscita della versione di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch è stata spostata a questa estate. Anche l'Amiibo di Solaire di Astora è stato quindi posticipato.

I motivi del rinvio non sono stati resi noti, al momento il publisher non ha comunicato informazioni più precise riguardo la nuova data di uscita della versione per Switch, disponibile nel corso dell'estate 2018.

Dark Souls Remastered sarà disponibile in Italia dal 24 maggio 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC via Steam e le versioni digitali per PlayStation 4 e Xbox One dal 25 maggio. Un network test è atteso per le prossime settimane su PC, PS4 e Xbox One.