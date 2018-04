Dark Souls Remastered per Nintendo Switch uscirà a fine agosto?

Dark Souls Remastered per Nintendo Switch è stato recentemente rinviato: il gioco non uscirà il 25 maggio come inizialmente previsto ma arriverà durante l'estate e Amazon Italia potrebbe aver svelato la nuova data di lancio...

Bandai Namco si è limitata a parlare dell'estate come finestra di pubblicazione, senza però fornire una data precisa per la disponibilità nei negozi. Amazon Italia ha però aggiornato i propri database, secondo quanto riportato Dark Souls Remastered per Nintendo Switch uscirà venerdì 31 agosto, data che potrebbe però anche essere un semplice placeholder.

In attesa di comunicazioni più precise da parte di Bandai Namco, ricordiamo che le edizioni PlayStation 4, Xbox One e PC usciranno il 25 maggio in formato retail e digitale, un Network Test si terrà su queste piattaforme prima del lancio.