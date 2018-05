Dark Souls Remastered per PlayStation 4 Pro a confronto con l'originale moddato su PC

Mancano ancora diversi giorni all'inizio del Network Test di Dark Souls Remastered, grazie al quale i giocatori potranno saggiare le potenzialità di questa nuova edizione del titolo. Digital Foundry, tuttavia, ha già provveduto ad analizzare la versione PS4 Pro e a metterla confronto con la versione PC moddata dell'originale.

Dark Souls: Prepare to Die Edition, uscito su PC nel 2012, si rivelò una delusione per tutti i fan. Era bloccato ad una risoluzione nativa pari a 720p e non andava oltre i 30fps. Fortunatamente, ben presto venne pubblicata la famosissima mod DSFix di Durante, che aggirò questi limiti e migliorò altre componenti del titolo, come l'anti-aliasing, la profondità di campo, il filtro anisotropico e l'occlusione ambientale screen-space. Per la versione per PlayStation 4 Pro della Remastered il team QLOC ha invece optato per la risoluzione 3200x1800 con l'obiettivo dei 60fps, pienamente raggiunto nelle aree aperte.

Digital Foundry ha così messo a confronto e due versioni, per capire cosa è stato migliorato nella Remastered in arrivo a fine mese. L'edizione PC presa in considerazione per la comparativa ha il DSFix applicato, la risoluzione 4K, il framerate bloccato a 60fps, la mod VSSAO shading, migliorie a profondità di campo e al filtro anisotropico.

Ha così scoperto che anche la versione Remastered utilizza filtro anisotropico ed occlusione ambientale di qualità, sebbene quest'ultima non sia al livello di quella implementata via mod su PC. La remaster, tuttavia, va oltre, e propone una serie di effetti avanzati sviluppati appositamente. La vegetazione, oltre ad essere più ricca, è animata in un modo decisamente migliore rispetto al passato. Non è più statica e non c'è mod su PC in grado di replicare questo. Stessa cosa dicasi per la nebbia volumetrica, realizzata con una tecnica di shading molto più complessa. Questi aspetti della produzione sono molto migliori nella Remastered poiché gli sviluppatori sono intervenuti sul codice sorgente, una mod per PC non potrebbe mai replicarli.

Il discorso sull'illuminazione è invece più complesso. Anche questa è stata profondamente modificata e ora segue logiche differenti. In alcune aree può essere considerata migliore, in altre no. La versione PlayStation 4 Pro del remaster, inoltre, implementa il motion blur a tutto schermo (assente nell'originale moddato per PC) che sfoca notevolmente l'immagine in movimento. Per informazioni più dettagliate, vi consigliamo di guardare il filmato a cura di Digital Foundry che trovate in apertura di notizia.

Ci teniamo a precisare, che i miglioramenti e le modifiche di Dark Souls Remastered non si limitano all'aspetto visivo, ma interessano anche il gameplay e l'esperienza di gioco, come vi abbiamo spiegato in un articolo dedicato. Detto ciò, sarà interessante scoprire come si comporterà la versione Remastered su PC, che potrà persino essere acquistata con il 50% di sconto dai possessori della vecchia Prepare to Die Edition. Ad esempio, è già stato confermato che il motion blur potrà essere disattivato a piacimento in questa versione.

Vi ricordiamo che Dark Souls Remastered verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 25 maggio. Il client del Network Test potrà essere scaricato da PlayStation Network e Microsoft Store fino all'8 maggio. La fase di testing si svolgerà invece l'11 e il 12 maggio, dalle 18:00 alle 23:59.