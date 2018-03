Dark Souls Remastered per Switch: annunciato uno stress test e l'amiibo di Solaire

Dal nuovo Nintendo Direct arrivano novità riguardanti la versione Switch di. Gli utenti avranno modo di provare in anteprima il titolo di From Software grazie ad uno stress test annunciato proprio in occasione del Direct.

I giocatori che desiderano provare il gioco potranno partecipare a un “Network test” Il test gratuito sarà lanciato sul Nintendo eShop e consentirà ai giocatori di scaricare e giocare a una parte di Dark Souls_ Remastered prima del suo lancio per provare il gameplay e le caratteristiche online uniche. Ulteriori dettagli sul Network test saranno rivelati prossimamente.



In aggiunta, è stato annunciato l'immancabile amiibo dedicato all'edizione Switch del gioco. La statuina interattiva è questa volta dedicata a Solaire di Astora, uno dei personaggi più iconici ed amati della saga From Software, ed arriverà sul mercato a partire dal 25 maggio, in concomitanza con il lancio del gioco. Usando l’amiibo, si potrà sbloccare il popolare gesto "Loda il Sole" in qualsiasi momento dall’inizio del gioco. (Questo gesto potrà anche essere ottenuto giocando regolarmente).

Potete dare un'occhiata al tutto tramite il video che trovate in cima, che mostra inoltre i primi scorci di gameplay tratti dalla remastered per Switch. Dark Souls Remastered uscirà su PC, PS4, Xbox One e Switch il 25 maggio.