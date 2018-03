Dark Souls Remastered per Switch: Digital Foundry analizza il primo trailer

ha pubblicato una video analisi del primo trailer di Dark Souls Remastered per Switch , mettendo a confronto il comparto grafico dell'edizione Switch con quello della versione Xbox 360 uscita nel 2011.

Bandai Namco ha rivelato a gennaio che Dark Souls Remastered girerà a 1080p e 30 fps su Switch, presentando un "comparto tecnico adattato alle potenzialità della console." Una dichiarazione non particolarmente chiara e proprio per questo DF ha deciso di indagare ulteriormente...

Secondo quanto riportato da Digital Foundry, una prima analisi tecnica del trailer mostra effettivamente una risoluzione pari a 1080p ma l'engine non sembra in alcun modo essere derivato da quello di Dark Souls III, che secondo i rumor avrebbe fatto da base per questa riedizione. Le texture sembrano essere le medesime delle versioni PlayStation 3 e Xbox 360 mentre pare essere stata aggiunta l'Occlusione Ambientale, non presente nelle edizioni originali.

Ricordiamo che Dark Souls Remastered uscirà il prossimo 25 maggio su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, in quest'ultimo caso insieme ad un Amiibo di Solaire. Un network test si terrà su tutte le piattaforme prima del lancio, le date esatte della prova non sono ancora state rivelate.