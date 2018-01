Dark Souls Remastered per Switch girerà a 1080p/30fps in modalità docked

Dopo l'annuncio di Dark Souls Remastered arrivato nella giornata di oggi,ha confermato che la versionedel gioco girerà a 1080p e a 30fps in docked mode. Nessun dettaglio, al momento, per quanto riguarda la modalità portatile.

"Scopri il ricco mondo di Dark Souls con risoluzione upscalata a 4K e a 60fps su PlayStation 4 Pro, Xbox One X e PC. Inoltre, la risoluzione 1080p a 30fps sarà disponibile su Nintendo Switch giocando in modalità TV." si legge in un comunicato stampa diffuso da Bandai Namco Entertainment.

Nell'attesa che Dark Souls Remastered esca il 25 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch, vi ricordiamo che secondo un rumor di Kotaku anche Dark Souls 2 e 3 potrebbero arrivare in futuro sulla consola ibrida Nintendo.