Dark Souls Remastered per Switch: nuovi dettagli sull'Amiibo di Solaire

Sappiamo che il 25 maggio uno speciale Amiibo di Solaire farà la sua comparsa nei negozi, in contemporanea con la versione Nintendo Switch di. Oggi Bandai Namco ha svelato ulteriori dettagli a riguardo.

Grazie all'Amiibo, il celebre gesto Lode al Sole potrà essere usato con temerario slancio dall’inizio del gioco (il gesto, comunque, può essere anche ottenuto giocando). Sia l’amiibo che la Dark Souls Remastered, il remake dell’originale e amato Dark Souls, saranno disponibili in Italia dal 24 maggio 2018.



Ma c’è un’altra buona notizia per i giocatori: potranno infatti partecipare a un network test su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Questo test permetterà di scaricare e giocare una parte di Dark Souls Remastered prima dell’uscita del gioco per provare il gameplay e le feature online.



Dark Souls Remastered sarà disponibile in Italia dal 24 maggio 2018 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Steam per PC. Lo speciale Amiibo di Solaire sarà anche disponibile sullo store ufficiale di Bandai Namco dal 25 maggio.