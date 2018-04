Dark Souls Remastered per Switch si mostra in un video gameplay off-screen a Blighttown

Nella giornata di oggi, è emerso in rete un nuovo video gameplay catturato off-screen ritraente Dark Souls Remastered in versione Nintendo Switch. Per i fan di vecchia data non si tratterà di un semplice filmato di gameplay, dal momento che il video ci consente di dare uno sguardo alle performance di gioco nella infame Blighttown.

Come potete osservare grazie al player che trovate in cima alla notizia, a partire dal minuto 2:55, il giocatore impegnato a testare la demo presente al PAX East di Boston si è speditamente diretto a Blighttown, interessato con tutta probabilità a provare le eventuali migliorie apportate alla stabilità di gioco in questa particolare area del gioco. Ebbene, sembrerebbe che il lavoro di restauro di Virtuous abbia effettivamente migliorato la situazione, dal momento che non è possibile evincere in questo caso cali di frame-rate evidenti.

La versione originale di Dark Souls, uscita su PlayStation 3 e Xbox 360, presentava seri problemi nella Città Infame, dal momento che il frame-rate arrivava a scendere sino ai 15fps circa. Neanche il DS Fix per l'edizione PC (che permetteva al gioco di girare a 60fps) riuscì a contrastare efficacemente il netto calo di prestazioni che avveniva all'interno di quest'area di gioco.

Dark Souls Remastered sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 24 maggio. Per tutte le informazioni sulla remaster del titolo di From Software vi invitiamo a consultare la nostrra nuova anteprima.