Dark Souls Remastered per Switch: uno sguardo alla confezione dell'Amiibo di Solaire

Sull'ultimo numero della rivista Famitsu è stata mostrata la confezione giapponese dell' Amiibo di Solaire , che farà il suo debutto nei negozi il prossimo 25 maggio, insieme a

Trovate l'immagine della confezione in calce alla notizia, al momento Bandai Namco non ha diffuso il pack occidentale ma non dovrebbe essere troppo diverso rispetto a quello mostrato da Famitsu e destinato al mercato orientale.

Dark Souls Remastered uscirà il 25 maggio su Switch, PlayStation 4 e Xbox One, l'Amiibo di Solaire sarà compatibile esclusivamente con la versione per la console Nintendo. Uno speciale Network Test di Dark Souls Remastered partirà prossimamente su tutte le piattaforme, maggiori dettagli verranno condivisi a ridosso della prova.