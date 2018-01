Dark Souls Remastered sarà annunciato oggi e uscirà a maggio su PC, PS4, Xbox One, Switch?

Secondo un report di Kotaku UK,sarà annunciato nella giornata di oggi per PC, PS4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e Nintendo Switch.

Kotaku rivela che l'annuncio della versione Switch arriverà nel corso del tanto rumoreggiato "Mini Direct" previsto per oggi ma non ancora confermato dalla casa di Kyoto. Bandai Namco avrebbe intenzione di portare anche Dark Souls II e Dark Souls III su Switch, non è chiaro però se in un solo pacchetto oppure singolarmente.

Dark Souls Remastered dovrebbe godere di un comparto tecnico aggiornato, basato sul motore di Dark Souls 3 e supporterà il multiplayer fino a un massimo di sei giocatori su PC, PS4 e Xbox One mentre la versione Switch sarebbe in fase di sviluppo presso uno studio diverso. Kotaku UK fa sapere che l'uscita darebbe prevista su tutte le piattaforme citate il 24 maggio 2018, almeno in Giappone. Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Bandai Namco.