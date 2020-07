Dark Souls Remastered: scaricabile gratis la mod che lo trasforma in un roguelike!

Dalle pagine del portale NexusMods, il programmatore indipendente Grimrukh ha pubblicato la sua importante espansione fan made di Dark Souls Remastered che promette di stravolgere l'esperienza ludica del kolossal ruolistico di From Software per trasformarlo in un GDR roguelike.

Come spiegato dallo stesso modder, Roguelike Souls rivede completamente l'esperienza di Dark Souls per sostituire la progressione di gioco originaria con un sistema roguelike non dissimile da quello di Dead Cells o The Binding of Isaac. A detta di Grimrukh, ad ogni "run" attraverso Lordran all'utente viene assegnato un compito casuale, con una diversa sequenza di livelli da esplorare e di nemici da abbattere.

Anche la posizione di ogni avversario di Dark Souls Remastered, in questa originale mod, è stata completamente rivista per abbracciare un sistema casuale di respawn che si premurerà di modificare anche il punto di generazione del bottuno, dei boss e di diversi elementi ambientali.

Una volta raggiunte le cinque morti, il proprio alter-ego si vede costretto a perdere tutti i progressi raggiunti e a ritornare al Santuario del Legame del Fuoco per poter ricominciare da capo l'intera avventura: l'unico "segno del nostro passaggio" sarà rappresentato dai PNG salvati nel corso delle "run" precedenti, ciascuno dei quali fornirà delle modifiche al gameplay e dei bonus crescenti. Ogni volta che si installa la mod, inoltre, verrà generato in maniera procedurale un set completamente nuovo di armi, armature, oggetti e incantesimi. Nella mod trovano anche spazio delle opzioni per impostare liberamente alcuni parametri del sistema a generazione casuale di IA nemiche ed elementi di equipaggiamento.

Nonostante la mole spropositata di interventi svolti da Grimrukh per dare vita a questo progetto, il doppio pacchetto della mod Roguelike Souls e della relativa Patch occupa poco meno di 220 MB di spazio su hard disk e, come specificato in precedenza, può essere scaricato gratuitamente su NexusMods dai possessori della versione PC di Dark Souls Remastered. A chi ci segue, ricordiamo che è disponibile online anche la mod Daughters of Ash di Dark Souls Remastered.