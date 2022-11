Dark Souls Remastered, server ripristinati: le funzionalità online tornano su PC

Ad alcuni giorni di distanza dal ripristino delle funzionalità online di Dark Souls II: Scholar of the First Sin, il team di FromSoftware ha una ulteriore buona notizia per gli appassionati della serie.

La software house giapponese, in collaborazione con Bandai Namco, ha infatti finalmente rispristinato le feature online di un altro degli Action RPG della serie. Parliamo nello specifico di Dark Souls: Remastered, che torna a poter fruire delle funzionalità di rete anche su PC. Dopo una lunga assenza delle stesse, la remastered del primo Dark Souls può dunque tornare ad offrire al suo pubblico un'esperienza integrale anche sul fronte dell'online e del multiplayer.

Ancora una volta, FromSoftware si è scusata con il pubblico per il lungo tempo richiesto per ripristinare correttamente il funzionamento delle versioni PC della serie Dark Souls. Il processo di ripristino aveva inizialmente coinvolto il solo Dark Souls III, per poi approdare anche al già citato Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Al momento, persistono invece le problematiche sulla versione PC base di Dark Souls II, ancora interessata dall'assenza di connettività. In chiusura, si ricorda inoltre che FromSoftware ha già confermato che i server di Dark Souls: Prepare To Die Edition non saranno riattivati su PC nemmeno nel prossimo futuro.