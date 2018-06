Dark Souls Remastered supera FIFA 18 e debutta al primo posto della classifica italiana

AESVI ha diffuso i dati della classifica software italiana relativa alla settimana che va dal 21 al 27 maggio 2018: Dark Souls Remastered debutta al primo posto, superando FIFA 18 e Detroit Become Human (terza posizione).

Classifica Italiana 21/27 maggio 2018

Un podio che vede due nuove entrate e un titolo presente ininterrottamente in classifica dall'ottobre 2017, tornato ai piani alti grazie ai tagli di prezzo delle ultime settimane e all'uscita del DLC gratis dedicato ai Mondiali di Russia 2018:

DARK SOULS REMASTERED FIFA 18 DETROIT BECOME HUMAN TENNIS WORLD TOUR OVERWATCH GOD OF WAR GRAND THEFT AUTO V FAR CRY 5 ROCKET LEAGUE SUPER MARIO ODYSSEY

In classifica trovano spazio anche Tennis World Tour (quarto posto), Overwatch, God of War, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, Rocket League e Super Mario Odyssey per Nintendo Switch.