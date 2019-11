Dark Souls Remastered: versione PC a soli 4 euro per il Black Friday

Dopo aver assistito alla svendita dello Steam Controller sulla piattaforma Valve in seguito all'annuncio dello stop alla sua produzione, ecco che arriva un'altra grande offerta per il Black Friday dedicata ai soli utenti PC. Per le prossime ore potrete infatti arricchire il vostro catalogo digitale con la presenza di Dark Souls Remastered.

A partire da questa sera e fino al prossimo martedì 3 dicembre 2019, chiunque possieda un account Steam potrà infatti acquistare una copia digitale della versione rimasterizzata in alta definizione dell'acclamatissimo titolo From Software a soli 3,99 euro. Si tratta di una cifra estremamente bassa grazie alla quale potrete giocare uno dei migliori titoli della scorsa generazione con tanto di espansione Artorias of the Abyss e le innumerevoli migliorie dal punto di vista grafico.

Nel caso in cui foste intenzionati ad approfittare dell'offerta, potete trovare tutti i dettagli sul prodotto sulla pagina ufficiale Steam di Dark Souls Remastered.

Vi ricordiamo inoltre che è da poco stato implementato il supporto alla versione Remastered di Dark Souls per la mod Daughters of Ash, la quale introduce tantissime novità come boss, oggetti e sfide all'interno del titolo From Software.