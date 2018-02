Dark Souls Remastered: la versione Switch sarà distribuita direttamente da Nintendo Europe

Stando a quanto riportato sul forum Reset Era dall'utente Shaggy, sarà Nintendo Europe a distribuire nel Vecchio Continente la versione Switch di Dark Souls Remastered , il primo capitolo della celebre serie diche per l'occasione sarà tirato a lucido e portato su console di attuale generazione.

Non è chiaro il motivo per cui Nintendo ha preso in carico il compito in prima persona, ma si tratta ormai del quinto gioco sviluppato da terze parti che la casa di Kyoto si impegna a distribuire: prima di Dark Souls Remastered, i precedenti casi rispondono ai nomi di DOOM, Skyrim, Ultra Street Fighter 2, e Schlag den Star.

Ricordiamo che, a differenza delle versioni per PC, PS4 e Xbox One, Dark Souls Remastered girerà su Nintendo Switch ad un frame-rate di 30fps, mentre sono stati confermati i 1080p di risoluzione. Il gioco, atteso al debutto il 25 maggio, presenterà su tutte le piattaforme un comparto tecnico rivisitato e la modalità multiplayer online aggiornata fino a 6 giocatori.