Dark Souls Remastered Video Recensione: preparatevi a morire ancora una volta

A sette anni di distanza dal lancio originale, Dark Souls torna su PC e sulle piattaforme dell'attuale generazione con un'edizione Remastered. L'opera di Miyazaki e From Software è riuscita a resistere al passare del tempo?

L'anima del titolo è rimasta immutata, così come il feeling con i comandi e il gameplay. La componente online è però stata ampliata e stabilizzata, a tutto vantaggio dell'immediatezza e del divertimento. Ciò che salta maggiormente all'occhio, per ovvie ragioni, è il comparto tecnico rinnovato, che però non ci ha convinti appieno. Dark Souls è stato aggiornato in maniera inadeguata per le console della current gen: l'utilizzo del 1800p invece del 4k (su PS4 Pro), l’abbondanza di texture in bassa risoluzione, l’assenza di geometria ridisegnata nei punti critici, il sistema d’illuminazione non sempre preciso e la straripante abbondanza del motion blur schiacciano con il loro peso la bontà di un framerate ancorato solidamente a 60fps

La rimasterizzazione rimane una validissima occasione soprattutto per coloro che non si sono mai approcciati al mondo di Dark Souls, poiché i veterani, di contro, potrebbero ritrovarsi tra le mani un’esperienza fin troppo simile a quella che li aveva già puniti abbondantemente nella passata generazione.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a vedere la Video Recensione che trovate in apertura e a leggere la Recensione di Dark Souls Remastered a cura di Lorenzo Morlunghi. Il titolo sarà disponibile all'acquisto a partire da domani 24 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. I possessori della Prepare to Die Edition su Steam potranno acquistarlo con uno sconto del 50%. La versione per Nintendo Switch, invece, verrà pubblicata durante l'estate.