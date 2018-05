Dark Souls Remastered: i voti delle prime recensioni della stampa internazionale

Per la pubblicazione ufficiale di Dark Souls Remastered bisogna pazientare un altro giorno, ma quest'oggi sono apparse in rete le prime recensioni dei membri della stampa internazionale. Com'è stata accolta la riedizione della celebre opera di Hidetaka Miyazaki? Scopriamolo assieme.

Dark Souls Remastered può vantare al momento un Metascore pari a 86 basato sulle 12 recensioni al momento disponibili. Ecco alcuni voti:

Areajugones - 95

The Digital Fix - 90

Playstation Universe - 90

Attack of the Fanboy - 90

Vandal - 90

IGN - 90

Destructoid - 90

Hobby Consolas - 88

Game Informer - 88

Trusted Reviews - 80

GameSpew - 80

IGN Spain - 77

Come potete vedere, i voti sono piuttosto alti, ma il lavoro di rimasterizzazione grafico non sembra aver convinto tutti. Nella sua recensione di Dark Souls Remastered, infatti, il nostro Lorenzo Morlughi ha espresso più di qualche perplessità al riguardo, per via delle texture in bassa definizione, le geometrie non aggiornate e l'abbondante motion blur.

Vi ricordiamo che Dark Souls Remastered sarà acquistabile a partire da domani 24 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. I giocatori in possesso della Prepare to Die Edition su Steam potranno approfittare di uno sconto del 50%. La versione per Nintendo Switch, invece, verrà pubblicata durante l'estate.