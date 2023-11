Dark Souls ricostruito in pixel art: il Demake fan made gratis si lancia in video su PC

Sullo sfondo del clamore suscitato dalla splendida riedizione fan made di Dark Souls 3 su Unreal Engine 5, il programmatore indipendente Thegreatgramcracker sorprende gli appassionati di soulsborne lanciando ufficialmente Pixel Souls Demastered, il Demake amatoriale in pixel art di Dark Souls Remastered.

Il monumentale lavoro portato avanti dal creatore di contenuti che anima la scena di NexusMods prende spunto dal suo amore per i videogiochi in pixel art e i capolavori degli anni '80 e dei primi '90: Pixel Souls Demastered sostituisce tutte le texture, le icone, i caratteri e gli effetti visivi di Dark Souls Remastered.

Il processo di trasformazione in salsa retrogaming del capolavoro action ruolistico di FromSoftware coinvolge anche i modelli poligonali dei nemici, degli equipaggiamenti e del personaggio, con un livello di dettaglio ridotto per donare al tutto l'aspetto di un videogioco low-poly.

Basta dare un'occhiata al filmato di presentazione confezionato da Thegreatgramcracker per intuire la portata di questo progetto amatoriale appena approdato su NexusMods, in download gratuito per tutti coloro che possiedono una copia PC di Dark Souls Remastered (qualora foste interessati, trovate il link in calce alla notizia). E voi, cosa ne pensate di questo demake fan made completamente giocabile? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere questo nostro speciale sulle migliori ambientazioni dei Souls di FromSoftware, da Bloodborne a Elden Ring.