Dark Souls: Steamforged apre i preordini per le nuove miniature dell'RPG

Steamforged, azienda britannica già autrice di Dark Souls The Board Game e Dark Souls The Roleplaying Game, è lieta di annunciare l'apertura dei preordini dei nuovi set di miniature ispirate al celebre franchise di FromSoftware e Bandai Namco.

L'immaginazione è cruciale in ogni gioco di ruolo che si rispetti, ma un aiutino non può certamente guastare. Per questo motivo Steamforged ha realizzato un'ampia varietà di miniature ispirate ai personaggi e ai mostri iconici di Dark Souls, come Guardian Dragon, Hollow Soldiers, Silver Knight Greatbowmen e altri. Ogni set della prima ondata contiene fino a sei miniature compatibili con la quinta edizione del gioco di ruolo e con qualsiasi RPG da tavolo, ma nessuno vi vieta tuttavia di acquistarle per il puro piacere di dipingerle e collezionarle. Questi i set disponibili al preordine:

Personaggi e NPC

Unkindled Heroes Pack 1 - 24,95 euro

Unkindled Heroes Pack 2 - 29,95 euro

Nemici

The Silver & The Dead - 24,95 euro

Silver Knight Greatbowmen - 24,95 euro

Hollow Crossbowmen - 24,95 euro

Boss

Guardian Dragon - 49,95 euro

Il lancio delle miniature è previsto per il 15 luglio: se siete interessati potete procedere al preordine sul sito di Steamforged, dove trovate anche la scheda del personaggio da scaricare e compilare.