Dark Souls, Sekiro e Bloodborne: le tre filosofie di FromSoftware nella nuova maratona

La scorsa settimana siamo tornati in onda con il format della mini maratona su Twitch e avete dimostrato di apprezzare, per questo dopo Resident Evil questa settmana siamo pronti a tornare con una maratona dedicata a giochi FromSoftware.

Dark Souls, Sekiro Shadows Die Twice e Bloodborne sono i protagonisti del nuovo appuntamento in programma martedì 28 marzo alle 15:00. Passeremo tutto il pomeriggio a giocare con questi classici dello studio giapponese, evidenziandone le differenze non solo a livello tecnico ma anche per quanto riguarda il gameplay. Parliamo infatti di tre titoli con un approccio diverso tra loro e che ben rappresentano le varie anime dello studio diretto da Hidetaka Miyazaki.

