Dark Souls diventa una serie animata? Netflix ci sta lavorando, per un rumor

Secondo quanto riportato da Giant Freakin Robot, Netflix sarebbe al lavoro sull'adattamento animato di Dark Souls di FromSoftware, al momento però non ci sono conferme e la fonte non è attendibile al 100% sebbene autrice di grandi scoop legati al mondo del cinema in passato.

La fonte parla di un progetto con uno stile simile a quello dell'adattamento animato di Castlevania, Dark Souls sarà dunque una serie anime e non live action, con Netflix che avrebbe deciso di interrompere i contenuti di questo genere dopo i flop di Death Note e Cowboy Bebop, aspettando il riscontro del live action di One Piece.

In passato la stessa fonte aveva parlato anche di un film di Demon's Souls in lavorazione oltre ad un film di Horizon Zero Dawn, quest'ultima IP diventerà una serie televisiva per Netflix mentre non ci sono ancora notizie certe riguardo eventuali adattamenti di Demon's Souls, e a questo punto, Dark Souls.

Dopo Castlevania Nocturne in uscita a settembre, chissà che Netflix non voglia effettivamente continuare a battere la strada degli anime dalle tinte oscure. Nel frattempo, per quanto riguarda i videogiochi, il franchise di Dark Souls sembra essersi arenato, con FromSoftware al lavoro sul DLC di Elden Ring, Armored Core VI Fires of Rubicon e altri progetti, ma apparentemente non c'è nessun nuovo Dark Souls all'orizzonte.