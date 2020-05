Dark Souls: la serie a quota 27 milioni, Elden Ring è ancora in sviluppo

FromSoftware ha annunciato che la serie Dark Souls ha raggiunto quota 27 milioni di copie distribuite (vendite digitali inclusi) dal lancio del primo episodio ad oggi. Al giugno 2019 la serie Dark Souls aveva venduto 25 milioni di unità in tutto il mondo.

Il dato è relativo alle copie distribuite e ai download digitali di Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls III e Dark Souls Remastered e include anche tutte le riedizioni uscite nel corso di questi anni. FromSoftware ringrazia tutti i giocatori per questo successo e nella nota di accompagnamento per illustrare i risultati ottenuti cita anche Elden Ring, confermando che il gioco è ancora in fase di sviluppo.

Dopo il debutto all'E3 2019 Elden Ring è scomparso dai riflettori e attualmente il progetto è privo di una data di uscita o di una finestra di lancio. Sviluppato in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, Elden Ring è uno dei giochi più attesi dell'immediato futuro, difficile ipotizzare un lancio nel corso del 2020, più probabile una pubblicazione prevista per il 2021. Le piattaforme di destinazione non sono state rese note ma c'è chi è pronto a scommettere che Elden Ring sarà disponibile su console di attuale generazione e su PS5/Xbox Series X.