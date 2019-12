Dark Souls e la sfida No Hit: streamer completa la trilogia in due ore senza farsi colpire

Lo streamer Dinossindgeil di Twitch è riuscito a completare la trilogia di Dark Souls senza essere colpito nemmeno una volta, e tutto nel corso di una triplice sessione di gioco che ha richiesto complessivamente poco più di due ore.

Lo streamer di Twitch non è però il primo appassionato di Dark Souls a conseguire questo incredibile risultato: nel marzo del 2018, l'utente conosciuto come The_Happy_Hob raggiunse il medesimo obiettivo e riuscì a completare la trilogia di Dark Souls senza farsi mai colpire.

Ciò che rende davvero speciale l'impresa compiuta da Dinossindgeil è il tempo che ha impiegato nel portare a termine questa sfida: al netto delle pause e delle "transizioni" tra un gioco e l'altro, il creatore di contenuti appassionato di Dark Souls ha infatti battuto ogni record di sfide No Hit raggiungendo in poco più di due ore un risultato che, ad altri, ha richiesto un quantitativo ben più elevato di tempo.

Come possiamo ammirare nel video che testimonia l'impresa raggiunta, una volta accortosi di essere riuscito a completare con successo la sfida lo streamer in questione si è lasciato andare in un pianto liberatorio che ben rappresenta la tensione avvertita per tutta la durata della triplice avventura nella dimensione a tinte oscure della serie culto di FromSoftware. A proposito di Dark Souls e di attività di streamer a metà tra il comico e l'improbabile: sapevate che un fan ha provato di recente a battere i boss del soulslike con un tostapane?