Dark Souls completato in 19 minuti: dopo 3 anni c'è un nuovo record mondiale di speedrun

Il mondo delle speedrun celebra il suo nuovo eroe: il creatore di contenuti conosciuto come OpaqueGlassJar è riuscito a battere il record mondiale di Dark Souls per il completamento della campagna principale del capolavoro di FromSoftware nel minor tempo possibile.

Forte dell'esperienza maturata in questo genere di sfide, e dell'esempio offertogli dagli altri speedrunner, lo youtuber è riuscito a raggiungere i titoli di coda dell campagna principale di Dark Souls in soli 19 minuti e 9 secondi, battendo di dieci secondi esatti il precedente record di CapitaineToinon che resisteva dal 2021.

Per riuscire in questa impresa ai limiti dell'impossibile, l'appassionato di soulsborne e di esperienze action ruolistiche (ma non solo, considerando anche i suoi record nei titoli della serie di Silent Hill) ha preso spunto proprio dalla run di CapitaineToinon per servirsi dei glitch scoperti in questi anni dagli altri speedrunner e adottare delle tecniche di combattimento più 'incisive'.

OpaqueGlassJar ha infatti scoperto che il cambio di arma rispetto a quella utilizzata solitamente dagli speedrunner (dalla mazza alla spada dei Cavalieri Neri) gli avrebbe consentito di risparmiare quei secondi necessari a garantirgli il nuovo record mondiale, a patto ovviamente di modificare completamente l'approccio al combattimento in funzione, appunto, della nuova arma. Se non ci credete, date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo che ricostruisce le azioni compiute dallo speedrunner e le strategie che ha messo a punto negli ultimi tre anni per raggiungere il nuovo record mondiale. Per un ulteriore approfondimento sull'odissea action GDR di FromSoftware, qui trovate un nostro speciale con la classifica dei giochi di Dark Souls dal peggiore al migliore.