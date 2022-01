Dark Souls, spopolano su Twitter i folli item fan-made: c'è anche la Lasagna degli Eroi

In attesa di poter scoprire tutti i dettagli sulla storia raccontata in Elden Ring, i nostalgici degli immaginari di casa FromSoftware possono divertirsi con una simpatica iniziativa inaugurata da un fan.

Dall'account Twitter "SoulsItem", un utente si sta infatti cimentando con la trasformazione di equipaggiamenti improbabili in veri e propri oggetti parte della lore di Dark Souls. I protagonisti delle sue creazioni sono suggerite direttamente dai frequentatori del social network, che si stanno sbizzarrendo nel realizzare proposte a dir poco creative.

Per fare alcuni esempi, possiamo citare la Moto Maledetta di Bon Jovi, che si tramuta in un "dono offerto da un vecchia donna" al misterioso NPC Bon Jovi. Vittima di una maledizione, quest'ultima è solita vibrare senza motivo apparente. Presente all'appello anche l'imprescindibile Lasagna degli Eroi, "un piatto medicinale" ideato da una praticante della magia bianca. "Usato per la prima volta per ricompensare un eroe - recita l'incontestabile descrizione -, in seguito è stato ampiamente riconosciuto come una cura per qualsiasi malanno". E perché non ricordare il Sandwich al Formaggio Grigliato, utile fonte di luce anche se infranto?



Un'iniziativa divertente, in attesa di poter scoprire quali oggetti bizzarri FromSoftware ha previso di inserire nell'immaginario di Elden Ring.