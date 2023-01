Dark Souls: la suadente Gwynevere in questo cosplay vi convincerà a unirsi a lei

FromSoftware è salita agli onori della cronaca grazie al trittico di Dark Souls, tre giochi che hanno seguito l'impronta spirituale di Demon Souls ma portando il videogioco dark fantasy a tutte le piattaforme, diventando un'icona. Il loro successo è talmente elevato che questo genere di filone RPG ha preso un nome tutto suo.

Ormai il genere soulslike è sulla bocca di tutti e molti altri ne arriveranno nel 2023. Concentriamoci però sul passato, a quei videogiochi che hanno fatto da capostipite. Il primo Dark Souls ha segnato un punto di svolta, con una mappa interconnessa che in pochi possono vantare. Il non morto protagonista, al limite tra l'umanità e la mortalità, si dovrà addentrare in questi paesaggi e cittadelle in rovina, uccidendo la maggior parte degli esseri che si muovono ma trovando, di tanto in tanto, alcuni personaggi positivi o comunque non immediatamente nemici. Alcuni di loro appartengono a una fazione particolare.

Ovviamente per ogni fazione c'è anche un leader, e una delle fazioni più famose è quella guidata da Gwynevere, una donna gigantesca coricata che si può conoscere ad Anor Londo. Figlia di Lord Gwyn, in realtà c'è molto ma molto di più di quanto facciano intravedere i semplici occhi e bisognerà addentrarsi nella lore di Dark Souls per capire tutto al meglio. Evitando spoiler, ecco un cosplay di Gwynevere da Dark Souls nella sua magnificenza suadente e illusoria, realizzata con dovizia da Claire Sea, con velo bianco e accessori.

