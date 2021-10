Dark Souls: svelata la linea di moda con orologi, capi d'abbigliamento e accessori a tema

Dopo aver annunciato la linea d'alta moda di Bloodborne, SuperGroupies accende i fari (o meglio, i falò) sulla nuova collezione a tema Dark Souls, con tantissimi accessori e capi d'abbigliamento per tutti gli appassionati dell'epopea soulslike di FromSoftware.

Realizzata su licenza ufficiale della software house giapponese e del publisher Bandai Namco, la nuova linea di accessori a tema Dark Souls riprende lo stile artistico della saga action ruolistica per trasporne l'iconografia fantasy a tinte oscure su giubbotti, portafogli, stivali, zaini e orologi.

Rispetto alla collezione parallela (e già sold-out) di Bloodborne, la linea di Dark Souls griffata SuperGroupies si caratterizza per una più ampia ricchezza nella scelta del "protagonista" del capo d'abbigliamento e dell'accessorio desiderato. Ogni oggetto, infatti, propone una sua variante dedicata a personaggi come Solaire di Astora o il Cavaliere Artorias, con effigi, stemmi, serigrafie, loghi e dettagli studiati per riprendere la simbologia più rappresentativa e il "carattere" di ciascun PNG o boss.

I prezzi indicati, come facilmente prevedibile, riflettono la qualità produttiva dei nuovi accessori e capi proposti dall'azienda giapponese con sede a Shibuya: la lista dei prodotti in vendita è davvero lunga, di conseguenza invitiamo gli interessati a sfogliarne il catalogo direttamente dal sito ufficiale di SuperGroupies che potete raggiungere dal link in calce alla notizia. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro ultimo approfondimento sui 10 anni di Dark Souls con retroscena sul nome originario.