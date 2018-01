Dark Souls Trilogy: annunciato un box set da collezione a tiratura limitata

Oltre ad aver confermato Dark Souls Remastered ha annunciato un cofanetto da collezione denominato, disponibile dal 24 maggio 2018 in Giappone.

Questa ricchissima confezione include le versioni PlayStation 4 di Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 Scholar of the First Sin e Dark Souls 3 The Fire Fades Edition, oltre a sei dischi con la colonna sonora dei giochi in questione.

Presenti nel box anche un reggi-libro diviso in due parti e una ricca enciclopedia in tre volumi, oltre a due cartoline e una cornice con un artwork esclusivo. L'uscita di Dark Souls Trilogy Set è fissata per il 24 maggio in Giappone al prezzo di 49.800 yen, circa 420 euro al cambio attuale. Nessuna conferma riguardo l'arrivo del pacchetto in Occidente, sui canali ufficiali europei e americani di Bandai Namco questa edizione da collezione non viene citata, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti.