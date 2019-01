Dark Souls Trilogy annunciato ufficialmente per PlayStation 4 e Xbox One

Nella giornata di ieri, Dark Souls Trilogy è apparso nei listini delle filiali di Amazon di mezza Europa, Italia compresa. Quest'oggi, invece, è finalmente arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco Entertainment Europe.

Dark Souls Trilogy Standard Edition verrà pubblicato il prossimo 1 marzo su PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 69,99 euro. La raccolta comprende tutti e tre i capitoli della saga sviluppata da FromSoftware su tre dischi separati, nelle loro versioni più aggiornate e complete di tutti i contenuti aggiuntivi: stiamo parlando di Dark Souls Remastered, Dark Souls 2: Scholar of the First Sin e Dark Souls 3: The Fire Fades.

Per l'occasione, sono anche state mostrate le box art di entrambe le versioni. Come potete vedere nella galleria in calce, a differenza della Dark Souls Trilogy commercializzata in Nord America e Asia, l'edizione nostrana non include la custodia Steelbook con il falò disegnato sopra, bensì una classica custodia in plastica. Non c'è traccia nemmeno del Dark Souls Trilogy Box Set, che negli altri continenti includeva, oltre ai giochi, anche le colonne sonore su CD, un artbook, delle cartoline, una scatola da collezione e dei ferma-libri a tema.

Si tratta chiaramente di una raccolta indirizzata ai giocatori che non si sono mai avvicinati alla saga prima d'ora, che in un colpo solo potranno ottenere l'esperienza più completa possibile.