Dark Souls Trilogy arriverà anche in Italia? Aperti i preordini su Amazon.it

Lo scorso mese di agosto, in occasione della Gamescom di Colonia, Bandai Namco Entertainment annunciò Dark Souls Trilogy, una raccolta contenente Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, Dark Souls 3: The Fire Fades e le rispettive colonne sonore su CD.

Nonostante l'annuncio sia avvenuto su un palcoscenico europeo, tuttavia, la raccolta è stata pubblicata solo ed esclusivamente in Nord America e in Asia. Ora, a cinque mesi di distanza, sembra le cose stiano per cambiare. Dark Souls Trilogy è infatti apparso in versione PlayStation 4 e Xbox One nei listini di Amazon Italia, Spagna e Germania al prezzo di 69,99 euro, con un'uscita prevista per il giorno 1 marzo 2019. Sebbene sia persino possibile procedere al preordine, l'arrivo della raccolta sul mercato europeo non è ancora stato annunciato ufficialmente da Bandai Namco Entertainment, anche se a questo punto sembra solo una questione di tempo prima che ciò avvenga.

La scheda del prodotto sul sito italiano non include immagini, ma specifica chiaramente che nella raccolta sono compresi i tre capitoli della serie sviluppata da FromSoftware nella loro versione più aggiornata con tutti i contenuti aggiuntivi e le rispettive colonne sonore. Non viene tuttavia fatta menzione della custodia Steelbook inclusa nelle edizioni arrivate negli altri continenti.