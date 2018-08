Dark Souls Trilogy, Bandai Namco chiarisce: non verrà pubblicato in Europa

Nella giornata di ieri Bandai Namco Entertainment ha stupito tutti annunciando Dark Souls Trilogy per PlayStation e Xbox One, una raccolta in uscita il 19 ottobre e comprendente Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin e Dark Souls III: The Fire Fades Edition.

Tutte le testate giornalistiche hanno dato per scontato che la pubblicazione della raccolta fosse prevista per tutte le regioni. Dopotutto, l'annuncio è stato effettuato in concomitanza con l'inizio della Gamescom 2018, la principale fiera videoludica europea, e nel trailer non c'era alcun riferimento ai territori di destinazione.

Ebbene, le cose stanno diversamente. Poco fa, un rappresentate della compagnia giapponese ha chiarito che Dark Souls Trilogy verrà pubblicato esclusivamente in Nord America e Asia. In Europa non verrà distribuito in via ufficiale. Gli interessati, se lo riterranno opportuno, dovranno quindi ricorrere al mercato dell'import.

Ricordiamo che questa collection verrà venduta al prezzo di 79,99 dollari a partire dal 19 ottobre. I dischi dei tre giochi saranno raccolti all'interno di una custodia Steelbook. Il rappresentate ha concluso il suo comunicato ricordando che lo stesso giorno i giocatori europei potranno acquistare Dark Souls Remastered per Nintendo Switch.