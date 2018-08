Dark Souls Trilogy per PS4 e Xbox One annunciato con un trailer, in uscita il 19 ottobre

Durante la Gamescom 2018 di Colonia Bandai Namco Entertainment ha annunciato Dark Souls Trilogy per PlayStation 4 e Xbox One, in uscita il prossimo 19 ottobre.

La raccolta includerà Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin e Dark Souls III: The Fire Fades Edition. Ciò significa che, oltre ai tre capitoli base nella loro versione più aggiornata, saranno incluse anche tutte le espansioni pubblicate fino ad oggi. I tre dischi saranno contenuti in una custodia Steelbook, che potete ammirare in calce a questa notizia. La raccolta verrà venduta al prezzo di 79,99 dollari, che probabilmente diverranno 79,99 euro dalle nostre parti. A margine dell'annuncio, Bandai Namco Entertainment ha anche pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura. Buona visione!

Segnaliamo, infine, che lo stesso giorno in cui verrà lanciato Dark Souls Trilogy, approderà sul mercato anche la versione Nintendo Switch di Dark Souls Remastered, accompagnata dall'amiibo di Solaire.