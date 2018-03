Dark Souls: una mappa ci rivela i luoghi in cui i giocatori sono morti più spesso

Come molti di voi sapranno, la schermata di Game Over con l'ormai celebre scritta "Sei Morto" è una fedele compagna di viaggio per ogni giocatore di. Ma quali sono le zone in cui i giocatori vanno più spesso incontro al proprio crudele destino? Adesso è possibile scoprirlo grazie a una pratica mappa pubblicata su Twitter dall'utente

Ogni punto arancione equivale a circa 12.000 macchie di sangue (indicative della prematura dipartita di un giocatore). Ovviamente le zone più illuminate sono quelle in cui sono presenti i boss di inizio gioco, come il Demone Capra o il Demone Toro, che per un utente alle prime armi possono risultare piuttosto ostici.

Come avrete sicuramente notato, sulla mappa sono presenti anche delle luci azzurre: queste rappresentano i messaggi lasciati dai giocatori (in questo caso 1 punto equivale a circa 8.000 messaggi). La zona particolarmente illuminata sulla destra è il belvedere dove troviamo Solaire, vi lasciamo dunque immaginare quale sia il contenuto di questa miriade di messaggi.

Se anche voi avete nostalgia del primo capitolo della serie, vi ricordiamo che a partire dal 20 maggio 2017 potremo tornare a calcare le labirintiche strade di Lordran su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC con l'uscita di Dark Souls Remastered.