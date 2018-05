Dark Souls: una mod rende il gioco ancora più difficile depotenziandovi dopo le boss fight

Ormai conoscete Dark Souls come le vostre tasche? Il titolo di From Software non rappresenta più una sfida per voi? Allora vi presentiamo una mod che potrebbe fare al caso vostro: si chiama The Scorched Contract, e rende il gioco più ostico che mai.

"Grazie" a The Scorched Contract, ogni volta che batterete un boss otterrete un debuff. Si parte da piccoli svantaggi in seguito alla vittoria su boss minori per arrivare a importanti depotenziamenti che renderanno la vostra partita una vero e proprio calvario. Come se non bastasse, sconfiggere i boss porterà cambiamenti all'interno del mondo di Lordran, ad esempio certe porte potrebbero chiudersi e la posizione di alcuni nemici potrebbe variare. Se volete lanciarvi in questa impresa, presso questo indirizzo trovate il link per il download e tutte le istruzioni del caso, vi segnaliamo che la mod è per il Dark Souls originale e non per la Remastered, ed è necessario giocare in inglese per visualizzare correttamente i testi.

A tutti coloro che invece non hanno molta dimestichezza con il genere ma vorrebbero avvicinarsi al titolo, ricordiamo che Dark Souls Remstered è disponibile da qualche giorno su PC, Playstation 4 e Xbox One, mentre arriverà su Nintendo Switch nel corso dell'estate.