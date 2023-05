Dark Souls e Unreal Engine 5: Anor Londo è uno spettacolo!

Da pochi giorni, la versione 5.2 dell'Unreal Engine 5 è disponibile per tutti gli appassionati, grazie alla pubblicazione della stessa da parte del team di Epic Games.

In attesa di vedere in azione titoli AAA animati dal motore grafico - da Hellblade 2: Senua's Saga a The Outer Worlds 2 -, non mancano esperimenti stupefacenti messi in atto da modder e appassionati. Tra questi ultimi entra ora di diritto anche una ricostruzione di Anor Londo, uno degli scenari più iconici dell'universo di Dark Souls.

Dal canale YouTube di SilaCG, arriva infatti un'interessante trasformazione dello scenario, ricostruito in Unreal Engine 5. Gli asset sono tratti direttamente dalla versione originale del primo Dark Souls, capolavoro videoludico che ha portato FromSoftware all'attenzione del pubblico mondiale. Il creativo utente ha presentato la propria creazione con un ricco video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Nel filmato, la cattedrale di Anor Londo si mostra in tutto il suo splendore, nell'architettura esterna come negli interni, inclusa la sala presidiata dai temibili Ornstein e Smaug. Cosa ve ne pare del risultato?



Per maggiori dettagli sulla recente evoluzione del motore grafico di Epic Games, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco approfondimento dedicato alla versione 5.2 dell'Unreal Engine 5.